Gran Premio di Napoli, quando la Formula Uno era di casa in Campania

Correva l’anno 1962 e si svolse l’ultimo gran premio di Napoli nella storia della Formula Uno: a vincere fu il pilota di origine belga Willy Mairesse, ma il record di vittorie spetta ad un grandissimo della storia di questo sport come Nino Farina, che vinse da queste parti per ben tre volte.

Un circuito cittadino, esattamente come quello di Montecarlo, che però veniva ospitata da Posillipo, lungo ben quattro chilometri. Immaginarlo inserito nel calendario Mondiale 2020 porta davvero ad un mix magico: gli appassionati di scommesse online non avrebbero dubbi su chi puntare, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che sarebbero i due favoriti per distacco su una pista del genere. Anche se la Ferrari, negli ultimi anni, sta attraversando un periodo di grande crisi, rispetto ai fasti di fine anni Novanta e inizio del nuovo millennio, raccontati molto intensamente anche dall’ex ingegnere di pista Luca Baldisseri in un’emozionante pezzo pubblicato su l’insider.

Il circuito cittadino di Posillipo

Il primo a vincere sul circuito di Posillipo, lungo poco più di 4 chilometri, fu Luigi Angelini con una SCAT, su un evento che veniva chiamato semplicemente Circuito di Napoli. Successivamente, dal 1933 al 1939, questa gara fu ribattezzata Coppa Principessa di Piemonte e vide tra i vincitori anche Tazio Nuvolari con la Maserati 6C 34. A partire dal 1948, invece, ecco che cominciò ad essere organizzato quello che fu definito a tutti gli effetti il Gran Premio di Napoli.

Il primo pilota a vincere con questa nuova denominazione fu Luigi Villoresi, che trionfò alla guida di un Oscar MT4. Poi, ecco il mito delle Ferrari cominciare ad affermarsi anche in terra campana, visto che per ben cinque anni di fila a trionfare furono piloti della scuderia di Maranello, tra cui anche Alberto Ascari, per non parlare di Nino Farina, l’unico in grado di vincere per ben tre volte su questo tracciato con cui aveva un feeling del tutto particolare.

Nel 1955 arriva la doppietta di Alberto Ascari, questa volta con una Lancia D50, per poi lasciare spazio a tre vittorie consecutive straniere: nel 1956 fu il turno di Robert Manzon con la Gordini T16, poi di Peter Collins l’anno successivo alla guida di un’altra Lancia D50, Joakim Bonnier nel 1958 con una Maserati 200S e Tony Settember nel 1959, con una WRE Maserati. Sempre con la medesima macchina si riuscì a imporre, dodici mesi dopo, Mennato Boffa, mentre l’ultimo italiano a vincere questa gara fu Giancarlo Baghetti nel 1961, con una Ferrari 156 F1. In generale, l’ultima edizione del Gran Premio di Napoli venne disputata nel 1962 e a vincerla, come detto, fu il pilota belga Willy Mairesse, a bordo di una Dino 156 F2.

La Coppa Principessa del Piemonte

Originariamente questo evento, come detto, era stato ribattezzato “Coppa Principessa del Piemonte” e tale denominazione voleva rappresentare un vero e proprio omaggio alla moglie di Umberto di Savoia, ovvero Maria José. In quei tempi, il circuito cittadino veniva organizzato a Posillipo, uno dei quartieri principali del capoluogo della Campania. Il tracciato che veniva impiegato a tale scopo era il “Circuito Province Meridionali”. Prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, vennero disputate cinque edizioni della Coppa Principessa del Piemonte.

Solamente nove anni dopo l’ultima competizione, ovvero nel 1948, questo Gran Premio ritrovò la luce. Le prime auto iscritte a tale corsa prendevano parte al campionato di Formula 2. A partire dal 1954, ecco che vennero organizzate varie gare di sport prototipi, ma pure con vetture di Formula Uno, anche se questo Gran Premio non era ritenuto valido ai fini della classifica mondiale. A partire dal 1998 viene organizzata anche una vera e propria rievocazione storica di tale competizione.