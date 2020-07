Gravissimo incidente sulla provinciale: 4 auto e una moto

By Giovanna Iazzetta

MADDALONI – Tremendo schianto sulla Strada provincia 335. Ancora non si conosce bene la dinamica, ad essere coinvolte 4 auto e una moto.

Da come si evince dal video la moto è entrata in collisione con la Citroen C3. Le altre 3 auto sono: una 500x, una Delta e una 4×4. Ancora non si conosce il numero dei morti e feriti.

