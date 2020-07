Ieri ad Afragola il “Premio Liburia 2020”: tra i premiati il dott. Ascierto e Valerio Iovinella

By redazione





AFRAGOLA – Ieri 15 luglio, nel Chiostro della Parrocchia del SS. Rosario ad Afragola (NA) si è tenuto il ‘Premio Liburia 2020 Capri Event’, consolidato appuntamento annuale giunto alla sua quinta edizione. La serata è stata condotta condotta dall’attore Gabriele Blair e da Alexandra Borzea.

L’ambito riconoscimento nasce come espressione culturale finalizzata a valorizzare l’area nord di Napoli, anticamente denominata Terra di Lavoro, ed è proprio per questo motivo che il premio prende il nome dall’antica popolazione dei ‘leborini’ che abitava il territorio.

La cerimonia ha potuto godere della presenza la presenza di numerosi personaggi illustri, celebrati in virtù di quei segni concreti di testimonianza umana, culturale e cristiana che hanno saputo donare nel quotidiano, attraverso il loro impegno profuso costantemente nei rispettivi ambiti professionali. Tra questi era presente l’imprenditore dott. Valerio Iovinella, presidente di Union Security, azienda leader nel settore sicurezza ed Ambasciatore dei Diritti Umani, nonchè esperto e consulente in Italia e all’estero per la sicurezza pubblica e privata.

Ad intrattenere gli ospiti intervenuti si sono alternati sul palco il comico e cabarettista Antonio Manganiello, la scrittrice Cleonice Parisi, con un intervento di presentazione del suo ultimo libro ‘Favolosamente Donne’, e la band ‘Il Battito’.

Tutti i premiati