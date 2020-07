By redazione





QUALIANO – E’ in gravi condizioni la piccola di 4 anni che insieme alla madre ha avuto un incidente in via Falcone a Qualiano, nei pressi dello stadio comunale. Secondo quanto si apprende, durante lo schianto, la bimba è stata sbalzata fuori dall’abitacolo ed è rimasta incastrata tra il paraurti di una vettura ed il cofano dell’altra.

Attualmente la bambina è stata trasportata al pronto soccorso.

Seguiranno aggiornamenti.