Incidente mortale tra Arzano e Melito, Mariano muore a 20 anni: oggi i funerali

MELITO – Si terranno alle ore 17:00 di questo pomeriggio nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Melito i funerali di Mariano Saggese, il giovane di 20 anni morto in un tragico incidente mentre era a bordo del suo scooter e stava ritornando da lavoro.

LE PAROLE DEL SINDACO AMENTE

Il nostro giovanissimo concittadino non potrà più abbracciare la sua compagna e coccolare il figlioletto.

La sua vita si è interrotta a soli 21 anni sulla Circumvallazione esterna, ma il suo ricordo resterà scolpito per sempre nelle menti dei suoi cari che alle 17 di quest’oggi si recheranno alla chiesa Santa Maria delle Grazie in piazza Santo Stefano per l’ultimo saluto.



Ai familiari di Mariano, a cui vanno le mie condoglianze e quelle dell’intera amministrazione comunale, voglio ricordare un pensiero di Sant’Agostino “Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano ma sono ovunque noi siamo”.