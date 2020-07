Inseguito dagli agenti impatta contro la volante: arrestato spacciatore 23enne

SCAMPIA – Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Enzo Striano un uomo a bordo di uno scooter che, alla vista della Polizia, si è dato alla fuga.

I poliziotti hanno inseguito il motociclo fino a via Marrazzo dove il conducente ha perso il controllo, ha impattato contro la volante ed ha proseguito la fuga a piedi.

L’uomo è stato bloccato in via Ettore Ciccotti e trovato in possesso di una busta contenente 15 panetti del peso complessivo di 1 kg e mezzo circa di hashish.

Giovanni Mazzola, 23enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento; inoltre, lo scooter è stato sottoposto a sequestro.

COMUNICATO STAMPA

