Ischia, dipendenti del bar non indossano mascherina: multa al titolare





ISCHIA – Stanotte gli agenti del Commissariato di Ischia, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio tra i comuni di Ischia, Forio e Casamicciola Terme.

Nel corso dell’attività sono state identificate 481 persone di cui 52 con precedenti di polizia e sono stati controllati 205 veicoli, di cui 72 motoveicoli. Inoltre, in piazza Antica Reggia a Ischia è stato sanzionato il titolare di un bar per inottemperanza alle misure anti-Covid-19 poiché il personale dipendente non indossava i dispositivi di protezione individuale.

