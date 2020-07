La passione per il Bingo esplode in tutta Italia





Nel nostro paese, alcune tradizioni resistono nonostante l’incessante passare del tempo. Tra queste, non si può far altro che includere i giochi ludici, che si tramandano di generazione in generazione. Alcuni di essi, di fatto, hanno scandito il tempo di milioni di italiani, che sono soliti utilizzarli nelle occasioni di festa o di ritrovo con parenti e amici, regalando momenti indelebili nella mente di ciascuno di noi.

Uno dei più diffusi arriva direttamente dalla fervida tradizione partenopea, anche se, ormai da svariati secoli, si è diffuso su tutto il territorio nazionale: la tombola. Nata nella terza decade del ‘700, ebbe origine a causa del momentaneo proibizionismo imposto dal Re di Napoli al gioco del Lotto nel Natale del 1734. La fantasia del popolo napoletano, però, riuscì a scalfire questo divieto dando vita ad un gioco che, a tutt’oggi, riunisce intere famiglie nelle occasioni festive. E non solo.

Dalla tombola al Bingo: storia del passatempo ludico prediletto dagli italiani

Il desiderio di giocare a tombola, nel corso dei decenni, divenne impellente per moltissime persone, che lo ritenevano, non a torto, un momento di grande spensieratezza ed allegria, al quale era lecito ricorre non solo in concomitanza delle festività religiose. La popolarità di questo gioco, oltretutto, aveva varcato i confini italiani, diventando celebre in quasi tutto il mondo.

Non c’è da stupirsi se negli Stati Uniti, durante la crisi economica del 1929, nacque il Bingo, ideato a New York da Edwin Lowe, che prese ispirazione dalla tombola e dal Bean, una lotteria della Georgia dove si segnavano i numeri estratti coi fagioli. Il Bingo che noi tutti conosciamo e al quale, almeno una volta nella vita abbiamo giocato, prese forma in quel momento.

Il gioco del Bingo è stato legalmente introdotto in Italia nel 1999, riscuotendo subito un immediato successo tra i cittadini del Belpaese. D’altro canto, pur differenziandosi in qualche aspetto, le similitudini tra questo gioco e quello della tombola sono molteplici. Non era inimmaginabile, di conseguenza, che trovasse terreno fertile in una nazione come la nostra, legata a doppio filo alle tradizioni ludiche.

Per giocare a Bingo, nel momento in cui fu legalizzato, era necessario recarsi in apposite sale legalmente autorizzate dalla legge, il cui ruolo non doveva essere esclusivamente ludico: la legge, tutt’oggi, fa menzione in modo esplicito alla funzione di “aggregazione sociale” che le stesse debbano svolgere nel territorio nel quale operano. Una specifica non indifferente, che la maggior parte dei gestori delle sale bingo ha saputo svolgere nel corso degli ultimi due decenni.

Gli italiani preferiscono l’online: i motivi di un trend sempre più consolidato

Recarsi nelle sale Bingo, pur mantenendo inalterato il proprio fascino, è una prassi che sta venendo meno nelle preferenze degli italiani: il Bingo online, infatti, è la modalità prediletta dagli stessi. La modalità virtuale, infatti, consente di vivere lo stesso pathos delle sale bingo, col vantaggio, innegabile, di potervi accedere comodamente da casa tramite i device di più larga fruizione.

È possibile giocare a Bingo, infatti, anche tramite smartphone, grazie alle tante app dei migliori portali di gioco presenti nella grande rete telematica: comodamente seduti sulla poltrona di casa, piuttosto che distesi nel tepore del proprio letto, gli italiani vivono l’emozione di veder estratti i numeri accompagnati un’impagabile sensazione di comfort e relax, difficilmente ottenibile in una sala da gioco.

Il passaggio al Bingo online testimonia, meglio di qualsiasi altra cosa, come gli italiani stiano virando prepotentemente verso la tecnologia, pur non rinunciando alle proprie radicate tradizioni: seppur in netto ritardo rispetto ad altre nazioni delle più importanti economie avanzate, anche il Belpaese scopre il piacere di giocare in tutta tranquillità e sicurezza.

Ed è proprio quest’ultimo aspetto che riveste, giocoforza, un ruolo di straordinaria importanza per qualsiasi amante del Bingo. È assolutamente indispensabile scegliere un portale serio ed affidabile, che garantisce la protezione dei dati personali e bancari, elementi che solo i Bingo online marchiati AAMS sono in grado di offrire in quanto legalmente autorizzati dall’erario.