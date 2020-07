By redazione

La star di Gomorra in ospedale al Pineta Grande, Salvatore Esposito:”Tornerò più forte”





NAPOLI – Tornerò più forte di prima». Salvatore Esposito saluta così i suoi fan dal letto di ospedale. “Genny Savastano” si è operato alla gamba sinistra come si può vedere dall’immagine pubblicata sui social del noto attore: «Never back down !!! La star di Gomorra in ospedale, Salvatore Esposito:”Tornerò più forte” Volevo ringraziare il Professor Domenico Falco , la sua equipe , la direzione dell’ Ospedale Pineta Grande e tutti i dipendenti .