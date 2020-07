SANTA MARIA CAPUA VETERE – La Terra dei Fuochi miete ancora vittime, Clorinda muore a 41 anni lasciando marito e figli. A darne notizia, la pagina Facebook “Ciò che vedo in città”. La donna viene descritta come una madre coraggiosa che ha combattuto come una leonessa contro questo terribile male che però non le ha lasciato scampo.

Al momento ancora non si hanno notizie sulla data dei funerali. Seguiranno eventuali aggiornamenti.