La tragedia delle due sorelle travolte da un’auto: Natalia muore, l’altra incinta è grave

SAN GENNARO VESUVIANO – Ieri è stata una drammatica notte a San Gennaro Vesuviano. Una ragazza di 26 anni è morta e altre cinque persone sono rimaste ferite nel corso di un terribile incidente

La comitiva si apprestavano a raggiungere le loro automobili, quando sono stati travolti da una Panda, guidata da un 18enne.

La macchina li ha travolti in pieno: la 26enne, Natalia Boccia, una studentessa, è morta sul colpo. Tra i feriti, anche la sorella della vittima, Pasqualina Boccia, 34 anni, al settimo mese di gravidanza: portata in ospedale, ha partorito e messo alla luce una bimba, che è ricoverata in terapia intensiva al Martiri del Villa Malta di Sarno. Un altro giovane in pericolo di vita è il 32enne Giacomo Muoio, il marito di Lorella, ora ricoverato presso l’ospedale di Castellammare di Stabia.

