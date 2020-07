Lago Patria – Castel Volturno, pedalò con 3 persone si ribalta: gravissima 12enne

LAGO PATRIA/CASTEL VOLTURNO – Tragedia sfiorata ieri tra Lago Patria e Castel Volturno. Intorno alle 18, un pedalò con a bordo tre persone si ribaltato. Nell’incidente è rimasta coinvolta un ragazzina di 12 anni che è stata trasportata alla clinica ‘Pineta Grande’ di Castel Volturno. Le sue condizioni, da quanto abbiamo appreso, sarebbero molto gravi ed è stata trasferita all’ospedale ‘Santobono’ di Napoli. E’ ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. La piccola era in compagnia dello zio, 28enne, e della sorella 13enne, entrambi rimasti feriti ma in modo non grave. Anche quest’ultima è stata trasportata al Santobono per accertamenti.

IMMAGINE DI REPERTORIO

