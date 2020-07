Litorale domitio, Ida trovata morta a 38 anni: era madre di 3 figli piccoli

Sulle cause del decesso sono in corso indagini. Sulla salma verrà effettuata l’autopsia





CASTEL VOLTURNO – Era madre di tre figli Ida Campopiano, la donna di 38 anni trovata senza vita nel bagno di una casa di via Giorgio Vasari, a Castel Volturno. La donna è stata rinvenuta nuda, riversa a terra. Presumibilmente era in procinto di fare una doccia. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno provato a rianimarla. La donna, secondo le prime informazioni trapelate, avrebbe avvertito un malore poco prima di entrare in doccia. Il suo corpo, infatti, non presentava segni di colluttazioni o violenze. Sul corpo, come da disposizioni della Procura della Repubblica, sarà effettuata un’autopsia. La salma si trova, al momento all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

La morte di Ida ha lasciato sgomento tanto nella comunità di Castel Volturno quanto in quella di Poetravairano, dove la donna ha vissuto per molti anni e dove gran parte della sua famiglia risiede ancora.

