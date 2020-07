By Giovanna Iazzetta

Lutto nel mondo del calcio, Cristopher Aurier ucciso in una sparatoria





FRANCIA – Una notizia tragica arriva dalla Francia dove è stato ucciso Christopher Aurier, fratello di Serge difensore del Totenham. Un vero e proprio omicidio. Aurier è stato ferito a morte da un’arma da fuoco. L’assassino è in fuga. La notizia è stata confermata dalla polizia francese.

Secondo quanto riferito da fonti della polizia francese a ‘Europe 1’. L’omicidio sarebbe avvenuto alle 5 di ieiri mattina nella zona industriale della periferia di Tolosa, città al sud della Francia. Aurier è stato ferito all’addome, rapidamente soccorso è stato portato in ospedale dove purtroppo non ce l’ha fatta. Christopher ha avuto un breve passato da calciatore, a livelli però molto diversi rispetto a quelli del fratello. In passato Aurier era stato arrestato perché aveva aggredito una prostituta. Ora le forze dell’ordine francesi dovranno indagare e proveranno a capire perché è stato ucciso.

