QUARTO – Lutto a Quarto, in provincia di Napoli, per la morte di Valerio dell’Annunziata. L’uomo aveva 45 anni, era sposato con Vittoria, e lascia due figli, un maschio ed una femmina. Non sono note le cause del decesso. L’ultimo saluto a Valerio avrà luogo domani, alle 10, presso la Chiesa Gesù Divino Maestro.

Il manifesto funebre: