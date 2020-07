Lutto tra 2 comunità: Giuseppe muore a soli 11 anni, era malato da tempo

By redazione

GENOVA/CERVINO/SANTA MARIA A VICO – Lutto nel casertano per la morte del piccolo Giuseppe Piscitelli, di soli 11 anni, deceduto questa mattina all’ospedale Gaslini di Genova, dove da marzo era ricoverato per essere sottoposto ad una terapia sperimentale. E’ deceduto alle 7, al suo capezzale i genitori.

Una notizia – quella riportata da Edizione Casera – davvero tremenda per due comunità quelle di Forchia di Cervino e di Santa Maria a Vico, dove Giuseppe andava a scuola: lascia una sorella più grande di un paio di anni, il padre fa il camionista.

Il bambino stava combattendo contro la leucemia da quasi 3 anni, era stato in cura all’ospedale Santobono –Pausilipon, poi negli ultimi mesi il viaggio della speranza per provare una cura che purtroppo non ha dato gli esiti sperati.