By redazione





SAN GIORGIO A CREMANO – Vasto incendio quello che si è innescato pochi minuti fa a San Giorgio a Cremano, in località Santa Maria del Pozzo. Una enorme nube di fumo nero si sta innalzando in cielo. In fiamme, un capannone della zona.

Dalle prime informazioni che stanno arrivando alla nostra redazione, sembra che stia andando in fiamme qualcosa all’interno del Campo Rom. Si attende l’arrivo dei Vigili del Fuoco.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.