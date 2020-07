Maxi voragine a Chiaiano: cittadini senza acqua a Marano e Mugnano

CHIAIANO (NAPOLI) – Sono in corso i lavori per risolvere i problemi causati dalla voragine che si è aperta ieri a Chiaiano, per una rottura di una condotta idrica, in via Cupa Fragolara. Appena si è verificato il problema, diverse sono state le persone evacuate dalle proprie abitazioni: adesso, queste hanno fatto ritorno a casa ma resta la mancanza di acqua. In realtà, l’interruzione idrica non avrebbe creato particolari disagi al quartiere napoletano, ma ai comuni confinanti di Marano e Mugnano.

“La rottura sta creando seri disagi anche a Mugnano e Marano. Insieme all’Assessore Giovanni Pagano ed al Vice Presidente Salvatore Passaro stiamo monitorando la situazione. Il problema è serio e si spera che venga risolto quanto prima. La Regione sta facendo il massimo per ridurre al minimo i disagi”, ha dichiarato a NapoliToday il consigliere dell’VIII Municipalità Pasquale Di Guida.

