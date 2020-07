Momenti di panico nella metropolitana: fumo nel tunnel e rischio intossicazione

NAPOLI – Momenti di allarme per il fumo provocato dall’incendio di residui contenuti nei tubi di alcune condotte interessate da lavori di manutenzione sul piano intermedio da parte di una squadra di operai all’interno della stazione della Metropolitana Fs di Piazza Cavour a Napoli . Probabilmente la causa scatenante sono state le scintille di un flex che hanno incendiato dei residui provocando più fumo che fuoco. Nessuno è rimasto intossicato: solo disagi anche per la temporanea chiusura a scopo precauzionale della stazione in attesa di ripristinare le condizioni di sicurezza per i viaggiatori . Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia.