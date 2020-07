Mondragone, zona rossa prorogata fino al 7 luglio

By Giovanna Iazzetta

Tempi utili per avere un maggiore margine di sicurezza





MONDRAGONE – La Regione Campania proroga di un’altra settimana la mini-zona rossa di Mondragone ai Palazzi ex Cirio, dove si è sviluppato un focolaio di Coronavirus che ha colpito soprattutto la comunità bulgara.

“Tutte le misure di prevenzione e contenimento di possibile contagio nell’area delimitata degli ex palazzi Cirio di Mondragone – hanno fatto sapere da Palazzo Santa Lucia – saranno prorogate ulteriormente, fino al 7 luglio prossimo”. Tempi utili per avere un maggiore margine di sicurezza per aver circoscritto il perimetro del contagio Covid19 ed eliminato ogni rischio che possa diffondersi.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK