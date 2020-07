Movida a Napoli, due clochard accoltellati sul lungomare

NAPOLI – Clochard accoltellati sul lungo mare. I fatti risalgono alla notte tra sabato e domenica sul lungomare di Napoli.

Stando alla versione fornita dalle vittime, come riportato da Il Mattino, una raggiunta da un colpo alla spalla e l’altro da un colpo alla testa, gli aggressori sarebbero stati almeno una decina. Ma i carabinieri della stazione di Chiaia intervenuti sul posto, non sono convinti della versione. Sono stati ricoverati d’urgenza all’ospedale Cardarelli. Non si esclude che la lite sfociata nel sangue possa essere stata scatenata da altri stranieri per l’occupazione del suolo. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini di video sorveglianza.

