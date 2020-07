Movida selvaggia e droga al centro storico: arresti e denunce

NAPOLI – In questo fine settimana i carabinieri della compagnia Napoli centro insieme a quelli del reggimento Campania con il supporto del Nucleo elicotteristi di Pontecagnano – nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di napoli – sono stati impegnati in un controllo a largo raggio nel centro storico della città e nei quartieri spagnoli. Obiettivo del servizio la repressione dell’illegalità diffusa, il contrasto allo spaccio di droga e all’abuso di sostanze stupefacenti.

I carabinieri del nucleo operativo della locale compagnia hanno arrestato per spaccio di droga savare dame, 41enne senegalese già noto alle forze dell’ordine. I militari – vestiti in borghese per passare inosservati – si sono addentrati nella movida napoletana concentrandosi nella zona dei decumani tra piazza San Domenico Maggiore e San Lorenzo Maggiore. Hanno notato il 41enne attorno al quale troppe persone gironzolavano e si sono appostati per vedere cosa stesse accadendo. Non molto tempo è trascorso quando un “cliente” napoletano si è avvicinato a dame e, dopo aver pagato, ha ricevuto in cambio 3 grammi di marijuana. I carabinieri sono interventi bloccando l’acquirente – segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente – ed il pusher. Perquisito, il 41enne è stato trovato in possesso di altri 25 grammi della stessa sostanza già suddivisa in 10 involucri pronti per essere venduti. Rinvenuta e sequestrata anche la somma di 35 euro provento del reato. L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma in attesa di giudizio.

I controlli non sono però terminati ed i carabinieri hanno denunciato altre persone.

3 i parcheggiatori abusivi denunciati perché beccati nel centro storico con la recidiva nel biennio; 1 cittadino extracomunitario è stato denunciato per la violazione della normativa sull’immigrazione mentre 1 altro uomo è stato denunciato perché trovato alla guida di uno scooter che era sottoposto a sequestro.

In totale sono 7 i cittadini segnalati alla prefettura perché assuntori di sostanza stupefacente.

Controlli capillari anche nei vicoli dei quartieri durante la movida: ben 368 persone sono state identificate e tra questi 120 sono pregiudicati.

Continua, infine, l’impegno dei carabinieri nella verifica del rispetto del codice della strada: 51 le contravvenzioni elevate per dimenticanza dei documenti di circolazione, per guida senza casco, per guida senza revisione, per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, per mancata copertura assicurativa e per guida senza aver mai conseguito la patente. I controlli alla movida continueranno nei prossimi giorni e per tutta l’estate.

COMUNICATO STAMPA