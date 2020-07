By Antonio Galluccio

Il bambino affetto da una malattia genetica rara, per il quale furono raccolti oltre 45mila euro

Mugnano, Rico ce l’ha fatta: riuscito l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto in Olanda





MUGNANO – «Oggi è stata una giornata difficile, ma siamo riusciti a superare tutto. Mio figlio oggi si è operato, tutto andato come doveva andare. Ora sono molto emozionata, però volevo condividere con voi questa bella notizia, perché grazie a tutti voi oggi siamo qui e mio figlio sta bene. Un grazie anche ai dottori che tutti giorni salvano i nostri figli».

A rivelarlo è la mamma del piccolo Rico, il bimbo di Mugnano affetto da una malattia genetica rara, per il quale furono raccolti oltre 45mila euro (con una gara di solidarietà) per consentirgli di operarsi in un centro specializzato olandese.

La famiglia del piccolo, che era stato curato anche in Russia e in un ospedale napoletano, aveva lanciato mesi fa un appello sulla propria pagina Facebook e promosso una raccolta fondi su Gofoundme. Un appello diventato virale nel giro di poche ore e che ha coperto il costo dell’intervento a cui è stato sottoposto il bambino.