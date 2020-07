By Gianluca Russo

Napoli, 58enne arrestato per spaccio di droga. Rinvenute anche armi e munizioni





NAPOLI – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in vico Paradiso alla Salute presso l’abitazione di un uomo che è stato trovato in possesso di 10 stecche del peso complessivo di 9 grammi circa di hashish, di un bilancino, di diverso materiale per il confezionamento della droga e di 2 micro-camere collegate ad un impianto di videosorveglianza che inquadrava il perimetro esterno dell’edificio.

Pasquale Vastarelli, 58enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella stessa serata, inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto in uno stabile di via Vincenzo De Monte, occultata dietro la scala dell’atrio condominiale, una busta contenente 38 cartucce di vario calibro.