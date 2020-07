Napoli, esplosione in una fabbrica di estintori: ferito un operaio

NAPOLI – Operaio rimasto ferito in una esplosione. L’esplosione è avvenuta nel primo pomeriggio in una fabbrica di estintori a Napoli, in via Giacinto Gigante, all’Arenella, quartiere collinare del capoluogo campano.

Da quanto si apprende, l’operaio sarebbe rimasto ferito in seguito proprio all’esplosione di uno degli strumenti utilizzati per il lavoro: soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale più vicino; non si conoscono le sue condizioni di salute, ma l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l’esatta dinamica di quanto accaduto e per rilevare eventuali responsabilità.

