Napoli, fatto scendere da bus perchè senza mascherina, sfonda il vetro

NAPOLI – Assurdo quanto accaduto nella giornata di ieri su un bus Anm sulla linea 604 in partenza alle 13:20 dal Cardarelli. Un uomo è salito a bordo senza mascherina e quando è stato invitato a scendere dal mezzo, prima di andarsene ha pensato bene si sfondare un vetro.

“Ancora un’altra vettura fuori servizio – dice Adolfo Vallini, sindacalista dell’Usb – quando la situazione e’ ormai allo stremo”. Il mezzo e’ infatti dovuto tornare a deposito per la riparazione.

“Il conducente – ricorda Vallini – e’ tenuto a segnalare il mancato rispetto delle norme adottate per contrastare la diffusione del coronavirus ma può solo limitarsi a far scendere il passeggero reticente oppure, qualora voglia rimanere per forza a bordo, a chiamare le forze di polizia”.