By Gianluca Russo





NAPOLI – La scorsa notte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno fermato in via Lavinaio due uomini uno dei quali è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 20 cm.

E.P., 37enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.