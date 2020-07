Napoli, negativa al test rapido ma positiva al tampone: nuovo caso Covid

NAPOLI – Caso Covid all’ospedale dei Pellegrini di Napoli dove lunedì si è presentata una 35enne residente a Napoli.

La donna che vive da 8 anni in Italia ma è originaria del Venezuela, è giunta al pronto soccorso della Pignasecca nel pomeriggio, ed è stata sottoposta al test rapido che ha datio esito negativo. Successivamente i medici hanno sottoposto la donna al tampone al quale è risultata positiva. La donna, oltre allo stato febbrile molto debole, non presenta sintomi ma è stata trasferita al Covid Center dell’ospedale del Mare dove sono in cura altre quattro persone tutte provenienti dal campo rom di Secondigliano.

Durante la fase del pre triage la venezuelana aveva dichiarato di non aver avuto contatti stretti con nessuna persona risultata positiva al Covid, In ogni caso, al Pellegrini non si è mai interrotta la procedura di sorveglianza sanitaria per quanto riguarda i casi sospetti come accaduto ieri. Una procedura cautelativa grazie alla quale non è stato necessario chiudere né sanificare il pronto soccorso e, di conseguenza, non è mai stato interrotto il regolare funzionamento del presidio.

