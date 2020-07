Napoli, nei guai una 37enne per droga. Trovata una pistola in un ascensore





NAPOLI – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Paolo, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Antonio Della Valle presso l’abitazione di una donna che è stata trovata in possesso di 10 involucri contenenti 3 grammi circa di cocaina, di un bilancino, di diverso materiale per il confezionamento della droga e della somma di 50 euro.

G.P., 37enne napoletana con precedenti di polizia, è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Pianura: sequestrata una pistola.

Ieri sera gli agenti del Commissariato Pianura hanno rinvenuto in uno stabile del complesso “Grattacielo” di via Evangelista Torricelli, occultate nella cabina del quadro elettrico di un ascensore, una pistola 6,35 caricata con 7 cartucce e altre 15 cartucce calibro 9.