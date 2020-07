Napoli piange Marianna Francesca: addio ad una giovane madre dalla voce d’oro

NAPOLI – Il quartiere Vomero piange Marianna Francesca Cretella. La donna, che aveva fra i 30 e i 40 anni, ha lasciato un vuoto incolmabile in tutta la comunità del quartiere collinare. Marianna, che aveva una grande passione per il canto, era malata da tempo ed ha lottato con tutte le sue forze contro il “male del secolo”. La donna lavorava anche come guida turistica. Era sposata e lascia un bimbo piccolo. L’ultimo saluto ha avuto luogo ieri, presso la Chiesa di San Gennaro a via Bernini, alle 13:30.

Numerosi i messaggi di cordoglio in sua memoria da parte di chi la conosceva.

“Dolce amica – scrive Anna – ti porterò sempre nel mio cuore ❤ Grazie per i momenti spensierati che mi hai fatto trascorrere.. R.I.P. Marianna Francesca Cretella. Tua Normita”.

“Sono scioccato. Solo ora ne sono venuto a conoscenza. È stato un onore condividere il palco insieme a lei ed il piacere di fare musica”, scrive Gianfranco.

Questo il commovente post di Tiziano:

“Rimarrai nel cuore di chi ti ha conosciuto e di chi ti ha voluto e ti vuole bene… la tua perdita improvvisa e ingiusta è una terribile tragedia, ma c’è una voce nuova nel coro degli Angeli, la tua, e noi la sentiremo da qui. ❤️”.