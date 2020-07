Napoli, sorpresi a rubare un’auto: arrestati dalla Polizia

By redazione

NAPOLI – Ieri mattina gli agenti del Commissariato Poggioreale hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di Pasquale Busiello e Giovanni Maglione, 31enni napoletani con precedenti di polizia.

Le indagini hanno consentito di raccogliere elementi nei confronti dei due uomini, ritenuti responsabili di aver commesso un furto d’auto avvenuto lo scorso 24 febbraio in via Giovanni Porzio quando due uomini, dopo aver manomesso il nottolino d’accensione di un’auto, si erano allontanati a bordo della vettura ma, alla vista dei poliziotti, dopo un breve inseguimento, l’avevano abbandonata in strada dandosi alla fuga.