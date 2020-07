Nas in azione a Qualiano, Napoli e altri comuni: numerosi sequestri e sanzioni

NAPOLI E PROVINCIA – Numerose le operazioni dei NAS negli ultimi giorni tra Napoli e provincia. Questo il resoconto.

Napoli, Strada comunale dei Cavoni, verifica in un panificio e rivendita di generi alimentari

confezionati, a conclusione della quale si è proceduto a:

– sequestrare amministrativamente 30 kg circa di prodotti da forno privi di qualsivoglia

etichetta e/o informazione/i obbligatorie previste dalla normativa vigente;

– diffidare la parte in ordine alle carenze igienico – sanitarie – strutturali e relativa alla

mancata attuazione delle procedure in autocontrollo HACCP.

Napoli, quartiere Barra, militari dipendenti, nell’ambito dei servizi condotti per il controllo del

fenomeno epidemico da covid-19, hanno eseguito verifiche igienico sanitarie a carico delle

sottonotate attivita’ adottando, a conclusione delle verifiche, i provvedimenti indicati per ognuna di

esse:

1. una salumeria nella quale si e’proceduto a:

a. sequestro amministrativo di lt. 72 di vino bianco, in quanto privi di rintracciabilita’

alimentare;

b. comminare una “diffida” per l’assenza di un piano di autocontrollo posto in essere

dalla parte;

2. una rivendita di frutta fresca a carico della quale e’ stata impartita una “diffida”, per non

conformita’ strutturali rilevate nel corso dell’accesso ispettivo.

Quarto,i militari, nell’ambito dei servizi programmati per accertare il rispetto di decreti/ordinanze

emanati da varie autorita’ per il contenimento del fenomeno epidemico da covid-19, hanno eseguito

un’ispezione igienico-sanitaria presso un supermercato nel corso della quale accertavano

l’attivazione di un deposito di generi alimentari, e non, pertinente all’attività, risultato privo di

qualsivoglia titolo autorizzativo, di procedure di monitoraggio HACCP e di requisiti minimi

igienico sanitari e strutturali previsti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente. Nel

medesimo contesto, gli operanti hanno proceduto all’immediata sospensione di detta attivita’ di

deposito ed investito i competenti uffici dell’ASL NA 2 NORD per i provvedimenti del

caso. altresi’. Altresì, il controllo ha previsto il sequestro di kg. 20 circa di alimenti esposti in

vendita, tra cui: pane, panini e misto salumi, privi di qualsivoglia indicazione utile alla

rintracciabilita’ alimentare degli stessi e/o di qualsivoglia procedura in autocontrollo HACCP.

Pomigliano d’Arco i Carabinieri a conclusione di una verifica igienico sanitaria condotta in una

locale farma-sanitaria hanno proceduto al sequestro amministrativo di kg 10 di alimenti per

neonati, poiche’ detenuti e posti in vendita in assenza di sistemi e/o procedure per la rintracciabilita’

dei prodotti (e’ risultata mancante l’indicazione relativa all’impresa fornitrice). Nel medesimo

contesto, alla parte e’ stata notificata una “diffida” per carenze igienico sanitarie e amministrative.

Napoli, con disposizione dirigenziale del servizio politiche d’inclusione sociale del Capoluogo è

stata disposta, su proposta avanzata dal NAS di Napoli, la cessazione immediata dell’attività di

un “gruppo appartamento per “anziani” , poiche’ attivato in assenza della prescritta

autorizzazione comunale, come riscontrato dai Carabinieri a conclusione di una precedente

ispezione, condotta in relazione al propagarsi dell’emergenza epidemiologica da covid-19 ed a

controlli straordinari di strutture sanitarie e socio-assistenziali.

Qualiano, i Carabinieri, presso l’ufficio tecnico-area gestione del territorio del locale comune, a conclusione degli accertamenti urbanistico-edilizi effettuati congiuntamente a quel personale, hanno dato esecuzione di un’ordinanza emessa dall’autorita’ locale con la quale disponeva la demolizione delle opere realizzate abusivamente dal gestore di un supermercato, ivi operante, concernenti rispettivamente un manufatto avente destinazione d’uso artigianale, ma di fatto arbitrariamente adoperato come deposito alimenti, ed una cassa scale, utilizzata, in difformita’ alle norme vigenti in campo alimentare, ad abusivo laboratorio cucina.

Ercolano, a conclusione di una verifica in un ingrosso farmaceutico, i Carabinieri del NAS hanno

proceduto al sequestro amministrativo di 1.800 circa mascherine facciali tipo “disposable face

mask – folding mask 5 pcs – kn95-a – fda class 1 – d373853 – ffp2 nr – en 149:2001+a1:2009 –

ce 1282”, prodotte in Cina, poiche’ risultati essere dispositivi di protezione individuali di 1^

categoria (antipolvere) privi della regolare marcatura CE, e poste in commercio nonostante la

procedura INAIL in deroga avesse dato esito negativo.

Napoli, i Carabinieri del NAS, collaborati da personale dell’ASL NAPOLI 1 CENTRO –

DIPARTIMENTO PREVENZIONE – UOPC DS 28, hanno eseguito un’ispezione igienico-

sanitaria presso un supermercato, a conclusione della quale hanno proceduto a:-

– chiusura amministrativa di un’area cortilizia adiacente al supermercato per le gravi carenze

igienico-sanitarie e strutturali con obbligo di sgombero di alimenti da detta area;-

– prescrivere l’adeguamento strutturale dei locali del supermercato, avendo accertato anche

in quel caso inconvenienti igienico sanitari e strutturali, per cui l’autorita’ sanitaria intervenuta

intimava un congruo lasso temporale per l’eliminazione.-

Nola, presso la sede operativa di un’impresa ubicata all’interno di quell’Interporto, nel corso di

accertamenti effettuati nell’ambito dei controlli sulla produzione/commercializzazione di

mascherine per fronteggiare il fenomeno epidemico da covid-19, il NAS di Napoli ha proceduto, nei

confronti del titolare della predetta ditta al sequestro amministrativo di 624 mascherine “igieniche”

del tipo lavabili formato “baby”, confezionate in coppia all’interno di involucri di cellophane

trasparente, poiche’ prodotte/distribuite/commercializzate con etichettatura recante un’erronea

comunicazione al consumatore circa le informazioni utili alla valutazione ed alla prevenzione dei

rischi derivanti dall’uso del prodotto.

Grumo Nevano, i Carabinieri del NAS hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso una

media struttura di vendita, a conclusione della quale hanno proceduto a sequestrare

amministrativamente 12 kg di misto salumi in vaschette sottovuoto, in parte esposto in vendita ed in

parte riposto nelle apparecchiature frigo, risultati privi di qualsivoglia informazione utile a

garantirne la rintracciabilita’ alimentare e/o documentazione in autocontrollo HACCP.

Terzigno, i Carabinieri del NAS, collaborati nella fase operativa da personale dell’ASL NAPOLI 3

SUD– DIPARTIMENTO PREVENZIONE – UOPC DS 52, nel verificare l’ottemperanza delle

prescrizioni impartite in occasione di pregressa ispezione eseguita il 28 aprile 2020 presso una

macelleria, hanno accertato l’inosservanza a quanto intimato, poiché la titolare non inoltrava al

competente SUAP la SCIA per esercizi di commercio al dettaglio di vicinato e la prevista notifica in

campo alimentare. Si e’ proceduto, pertanto, alla chiusura amministrativa dell’attivita’, sino al

conseguimento dei titoli necessari per la conduzione.

Nola, i militari del NAS hanno eseguito una verifica igienico – sanitaria in un panificio ivi sedente, a conclusione della quale hanno proceduto a:

1. sequestro amministrativo di kg. 20 di alimenti (biscotteria secca, pastiera, frutta secca,

formaggi vari, legumi), poiche' privi di qualsivoglia informazione utile a garantirne la

rintracciabilita’ alimentare;

2. comminare una “diffida” per delle non conformita' riscontrate nel corso della verifica

igienico – sanitaria (per carenze strutturali del laboratorio di produzione e mancato

aggiornamento del sistema di monitoraggio previsto dal manuale HACCP).

Crispano, i Carabinieri del NAS hanno eseguito una verifica igienico – sanitaria in un’attivita’ di

sezionamento di carni bianche, a conclusione della quale hanno proceduto a sequestro

amministrativo di kg. 400 di alimenti (preparati e prodotti carnei), poiche' privi di qualsivoglia

informazione utile a garantirne la rintracciabilita’ alimentare.

Castellammare di Stabia, i militari del NAS hanno eseguito una verifica igienico – sanitaria in un

mini-market, a conclusione della quale hanno proceduto a:

1. sequestrare amministrativamente kg. 82 di alimenti vari, poichè privi di qualsivoglia

informazione utile a garantirne la rintracciabilita’ alimentare;

2. comminare una “diffida” per delle non conformità riscontrate nel corso della verifica

igienico – sanitaria per carenze strutturali del punto vendita e per l’utilizzo ad uso alimentare di

uno spazio non registrato sanitariamente.

San Giuseppe Vesuviano, a conclusione di una verifica igienico – sanitaria in una locale industria

dolciaria, i Carabinieri del NAS hanno proceduto a:

1. sequestrare amministrativamente di kg. 260 di dolciumi (confetti multicolori modello

“snob”), poichè privi di qualsivoglia informazione utile a garantirne la rintracciabilita’

alimentare;

2. notificare una “diffida” per delle non conformità riscontrate nel corso della verifica igienico

– sanitaria per carenze strutturali dell’area produttiva.