Nascondeva marijuana in due zaini nella sua abitazione: 52enne in manette





MONTESARCHIO – Questa mattina, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesarchio al termine di attività investigativa finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto U.S. 52enne di Montesarchio, già noto ai militari per i suoi trascorsi penali, in quanto a seguito di perquisizione domiciliare ed un locale condominiale nella disponibilità dello stesso 52enne. Nel corso dell’attività i militari, all’interno di due zaini occultati opportunamente nei due immobili, hanno rinvenuto:

427 grammi di marijuana, già esiccata e tritata, già divisa in 32 bustine di cellophane;

un apparecchio termo-sigillante;

4 apparecchi tritaerba;

3 bilancini elettronici;

altro materiale vario per il confezionamento e la conservazione dello stupefacente.

I Carabinieri nel corso della perquisizione hanno rinvenuto anche un borsello, che conteneva 780 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Quanto sopra, pertanto, è stato posto sotto sequestro, mentre l’uomo dopo le consuete formalità è stato dichiarato in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, è stato ristretto presso la propria abitazione in regine di detenzione domiciliare.

