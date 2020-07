Noemi, condannato il killer. Il papà: “Pena esemplare, grande lavoro dei giudici”

NAPOLI – “Noi abbiamo sempre cercato giustizia e non vendetta: è sempre stato questo il nostro obiettivo. Con le leggi che ci sono in Italia possiamo dire che siamo soddisfatti anche se per noi, quello che ci hanno fatto, non sarebbero stati sufficienti neppure cento anni di carcere per il dolore che ci hanno provocato”. Così Fabio Staiano, papà della piccola Noemi, ha commentato la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli ha condannato a 18 e 14 anni di reclusione i fratelli Armando e Antonio Del Re, che il 3 maggio 2019 in piazza Nazionale presero parte all’agguato nel quale venne anche gravemente ferita Noemi, una bimba che all’epoca dei fatti aveva 4 anni, e la nonna.

“E’ un segnale importante che è stato dato a noi come famiglia ma anche a tutta la città e al Paese”, ha detto ancora Fabio Staiano. “La magistratura ha fatto un lavoro esemplare”, ha detto ancora Staiano, commentando la presenza del procuratore Melillo alla lettura della sentenza. “Anche il sindaco – ha poi aggiunto il papà di Noemi – si è trattenuto con noi per circa un’ora. Ci ha manifestato la vicinanza e la solidarietà sua personale, dell’ amministrazione e anche di tutta la città.

Ci sentiamo spesso – ha detto ancora Fabio Staiano – e ci siamo visti anche la scorsa settimana: ci è stato molto vicino in questa triste vicenda”. “Adesso andiamo da Noemi – ha poi concluso Fabio – per farla stare serena”. Anche il nonno materno di Noemi, Alessandro Esposito, ha espresso soddisfazione per la condanna inflitta a fratelli Del Re: “Riteniamo che è stata data una pena esemplare – ha detto il nonno di Noemi – siamo contenti della decisione presa dal giudice. Mia figlia è scoppiata in lacrime, mi ha abbracciato. Anche lei è soddisfatta”.

FONTE ANSA