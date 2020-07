Nota marca di creme solari ritirate dal commercio: è giallo

By Giovanna Iazzetta





ITALIA – Creme solari invendute richiamate volontariamente dalle farmacie dalla Società Giuliani SpA. Si tratta dei Solari Lichtena spf 50.

La Società Giuliani SpA ha comunicato che sta procedendo al ritiro volontario dal commercio di alcuni lotti i lotti dei prodotti invenduti. Nello specifico si tratta dei lotti

LICHTENA DERMOSOL LATTE SPR50+ – cod.973354119 – lotti nn. 0509 – 0799 – 0799A – 0869 e 0869A

LICHTENA DERMOSOL SPR NEBULIZZ – cod. 975454240 – lotto n. 10509

LICHTENA DERMOSOL LATTE SPR50+ – cod. 973354145 – lotti nn. 0519 e 0809

LICHTENA DERMOSOL BB50++DOPOSO – cod. 975495235 – lotti nn. PH19060 – PH19065 – PH19036 – PH19050

LICHTENA DERMOSOL SPR50++DOPOS – cod. 975495211 – lotti nn. PH19033 – PH19053 – PH20032 – PH19062.

Ad oggi, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non è dato sapere le motivazione che hanno spinto la Società Giuliani a chiedere addirittura alle farmacie, ai negozi body care e shop online come Amazon a cessarne la vendita, isolando e dando comunicazione della quantità in giacenza eventualmente invenduta.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK