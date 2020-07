CASERTANO – Nuovi casi di Coronavirus nel casertano: 7 positivi in un centro accoglienza.

Nuovi casi di Coronavirus a Villa Literno, risultati positivi 7 stranieri ospiti in una struttura di accoglienza. La scoperta dei nuovi contagiati è avvenuta in seguito a uno screening con test rapidi, effettuati su tutti gli ospiti del centro.

A riportare la notizia, l’Asl locale che ha tranquillizzato i cittadini affermando che la situazione è circoscritta. Pare, inoltre, che tutti i positivi siano asintomatici.

Il vicesindaco Valerio Di Fraia, come riportato da IlMattino, ha spiegato che la struttura ospita 50 cittadini extra-comunitari con diritto di asilo politico e si trova in via delle Dune. L’assessore Raffaela Ucciero ha, subito, firmato una ordinanza che obbliga alla quarantena per 15 giorni gli ospiti del centro che in questo momento si trova sotto sorveglianza h24 delle forze dell’ordine e dell’Esercito. Inoltre sono incorso ulteriori accertamenti medici. Si attendono eventuali aggiornamenti.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK