AVELLINO – Nuovo caso di Coronavirus: anziano 69enne intubato, è grave.

Nuovo caso di Coronavirus in Irpinia: è il secondo in poche ore. Si tratta di un 69enne di Santa Lucia di Serino, nell’avellinese. L’anziano era giunta nella giornata di ieri al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati in gravi condizioni a causa di patologie pregresse complicate dalla positività al virus. Nella serata, per l’uomo è stata necessaria l’intubazione, per un aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Nel pomeriggio, il sindaco Ottaviano Vistocco aveva comunicato alla comunità del caso e aveva sottolineato ancora una volta l’importanza di indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza.

” In questo momento difficile siamo vicini alla famiglia – aveva spiegato – e siamo certi che tutto andrà bene. Colgo l’occasione per ricordare a tutti i concittadini l’importanza di osservare le distanze di un metro tra le persone e la necessità di utilizzare la mascherina nei luoghi al chiuso”.

Sempre in territorio irpino, il giorno prima , era stato riscontrato un altro caso di Covid-19. In questo primo caso si era trattato di una donna asintomatica, risultata positiva al virus dopo la verifica in ospedale, avvenuta come da protocollo sanitario per il parto. Fortunatamente madre e figlio stanno bene. Si attendono eventuali aggiornamenti sullo stato di salute del 69enne.

