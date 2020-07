Nuovo ponte di Genova progettato da Renzo Piano: sarà gestito da Autostrade

By Alessandra Chianese





GENOVA – Il nuovo ponte di Genova sarà gestito da Autostrade: ″È Autostrade per l’Italia l’interlocutore per il passaggio di consegne del nuovo ponte di Genova. E sarà quindi Aspi a gestirlo, almeno fino all’eventuale revoca della concessione”. La lettera decisiva è arrivata due giorni fa: il mittente è il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il destinatario è la struttura commissariale per la ricostruzione guidata da Marco Bucci.

Il nuovo ponte è stato realizzato in tempi record secondo il progetto di Renzo Piano. Affidare alla società di Benetton la gestione della nuova opera rischia anche di essere l’unico modo per aprire al traffico in tempi ragionevoli, fino all’eventuale revoca della concessione.

La ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli ha affermato di aver firmato la lettera che ho poi inviato al sindaco Bucci, per la procedura di collaudo, di consegna e di gestione post-consegna, che va al concessionario.

“Il nuovo ponte va consegnato nelle mani del concessionario autostradale in essere al momento”. Con queste parole il Ministero delle Infrastrutture, lunedì scorso, ha confermato al commissario per la ricostruzione, il sindaco Marco Bucci, quanto comunicato già un anno fa in una lettera intercorsa tra i due enti, ovvero che il nuovo viadotto deve essere dato alla concessionaria titolare della tratta autostradale attraversata, ovvero la A10 Genova-Savona.

Il nuovo viadotto, disegnato da Renzo Piano, è lungo 1067 metri, i quali non possono essere espunti dal resto della tratta e affidati ad altri soggetti, ma allo stesso con cui si connette il viadotto, che sarà ultimato il 29 luglio per essere inaugurato, salvo imprevisti, sabato primo agosto.

