Papà con la figlia di 4 anni in braccio scivola dalle scale: la piccola è grave

ALBA ADRIATICA – Cade con la figlioletta sulle scale: la piccola è grave. I fatti sono accaduti nella giornata di ieri ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo.

Stando ad una prima dinamica, l’uomo mentre scendeva le scale ha perso l’equilibrio e sono entrambi caduti. Nello scivolare ad avere la peggio è stata la bambina di 4 anni che ha riportato un trauma cranico minore e una ferita lacero contusa al volto. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118. I sanitari dopo le cure sul posto e trasporto dei due all’ospedale di Sant’Omero. Si tratta di turisti lombardi che erano arrivati in località costiera per godersi le vacanze.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK