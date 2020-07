By Gianluca Russo

Paura a Mugnano: rapina a mano armata in posta, colpo da 40mila euro





MUGNANO DI NAPOLI – Paura poco fa all’ufficio postale di via Giugliano Mugnano, a Mugnano. Due ladri si sono introdotti nell’edificio ed hanno puntato pistole contro i dipendenti. I malviventi sono riusciti a fuggire con il bottino, non ancora quantificato ufficialmente. I fatti sono accaduti intorno alle 15, quando i due sono entrati in Posta con le armi ed a volto coperto. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Marano, sotto il comando del Capitano Gabriele Lo Conte. I militari dell’Arma, stanno raccogliendo le testimonianze di coloro che erano presenti sul posto.

Probabilmente, nelle prossime ore, i carabinieri cercheranno di identificare i malviventi visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’edificio.

I ladri erano vestiti da guardie particolari giurate e sono riusciti a farsi consegnare, minacciando i dipendenti con le pistole, circa 40mila euro.