Paura in centro: bimbo di due anni si chiude nell’auto sotto il sole

CASERTA – Paura poco fa in piazza Mercato a Caserta. Un bimbo di 2 anni – come riporta edizionecaserta.it è infatti rimasto chiuso in auto, dopo che la mamma era scesa per un acquisto veloce. Il piccolo, che si trovava nel suo seggiolone, è riuscito a chiudere le porte dall’interno, mentre le chiavi erano ancora attaccate al cruscotto.

La donna ha così allertato immediatamente i vigili del fuoco che sono riusciti ad aprire la portiera dell’auto e a liberare il bambino. Fortunatamente la vicenda si è risolta con un grande spavento e nessuna drammatica conseguenza per il piccolo.