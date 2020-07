By Alessandra Chianese

Da chiarire le cause che hanno determinato lo spiacevole e drammatico episodio

Paura in mare: barca con 8 persone a bordo affonda, intervengono i titolari di un lido





SANT’AGNELLO – Tragedia sfiorata a Sant’Agnello: 8 persone si trovavano a bordo di un natante quando, al largo della penisola sorrentina, quest’ultimo stava lentamente sprofondando in acqua per motivi ancora da accertare. I titolari del lido “La Marinella” sono prontamente intervenuti quando hanno avvertito che la situazione era diventata piuttosto pericolosa per i passeggeri.

Avvertita la guardia costiera di Castellammare di Stabia, si sono tuffati in mare e li hanno soccorsi. Recuperato il serbatoio di carburante al fine di evitare l’inquinamento marino in una zona solitamente affollata dai bagnanti.

Da comprendere le cause del guasto che ha causato l’affondamento della barca nei pressi della costa.

FOTO DI REPERTORIO

