Paura in piscina, bimba di 5 anni rischia di annegare: salvata dal bagnino

BAIA DOMIZIA – Tragedia sfiorata a Baia Domizia, comune di Cellole, dove una bambina di 5 anni ha rischiato di annegare.

I fatti risalgono alla mattinata di ieri, per cause e dinamiche ancora in fase di chiarimento, pare che la bambina, come riportato da CorriereCe, stesse nuotando in piscina con i braccioli quando ha dato segni di cedimento. A quel punto il bagnino rendendosi conto della gravità della cosa è arrivato in soccorso della piccola mettendola in salvo. Fortunatamente grazie al suo tempestivo intervento non ci sono state conseguenze gravi, ma solo un grosso spavento per la bambina e i familiari.

