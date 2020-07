Paura nell’aversano: “Un ladro è entrato in casa con mia figlia in camera”





CASERTANO – Segnalazione che non lascia indifferenti quella ricevuta da un’abitante di Succivo, in provincia di Caserta. La donna ha pubblicato tramite il suo profilo Facebook un post-denuncia su un noto gruppo social di abitanti di Succivo: “Attimi di terrore quando domenica scorsa un ladro sempre della famosa Audi A3, alle 14,30 scassinando la finestra del mio appartamento al piano terra, si è intrufolato dentro casa con mia figlia nella sua camera, mentre io e mio marito spazzavamo nella traversa attigua alla casa, in via S. Francesco d’Assisi. Quando mia figlia ha dato l’allarme, siamo corsi gridando e trovandoci faccia a faccia con il ladro munito di mascherina, che abbiamo rincorso fino all’auto dei suoi complici che lo aspettavano in via Mantova a Succivo dandosi alla fuga”. Indagano sulla vicenda le forze dell’ordine.