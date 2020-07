By redazione

La vittima è stata costretta ad allontanarsi dalla propria abitazione per trovare rifugio presso la casa di un altro parente

Picchiava e minacciava l’anziano padre per i soldi per alcol e droga: arrestato





MADDALONI – I Carabinieri della Stazione di Maddaloni hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal GIP di santa Maria Capua Vetere nei confronti di: S.A., 55 anni, poiché indagato del delitto di cui agli artt. 629 in relazione all’art. 628 co 3 n.3 quinquies del codice penale.

Il provvedimento è originato dalla denuncia presentata dal padre dell’arrestato, un ultraottantenne, nella quale venivano rappresentate una pluralità di condotte estorsive poste in essere dal figlio da più di un anno, azioni volte a costringere la vittima a corrispondergli giornalmente somme di denaro, prospettandogli, in alternativa, nocumenti fisici e morali.

Le continue e ripetute le minacce rivolte al padre, inducevano lo stesso ad allontanarsi dalla propria abitazione per trovare rifugio presso la casa di un altro parente.

Il denaro richiesto serviva in massima parte all’indagato per acquistare bevande alcoliche e sostanze stupefacenti.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, veniva associato alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.