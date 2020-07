By Giovanna Iazzetta

Pistola e proiettili in camera da letto: arrestato 28enne





SCAMPIA – I Carabinieri della Stazione Quartiere 167 hanno arrestato per ricettazione e detenzione illegale di arma comune da sparo Emilio Monda, 28enne del posto noto alle forze dell’ordine.

Monda era già sottoposto agli arresti domiciliari. Durante una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato una pistola revolver nel cui tamburo erano inseriti 6 proiettili calibro 357 magnum. L’arma è risultata provento di furto, denunciato lo scorso novembre a Montoro Superiore. Nella camera da letto rinvenuti altri 29 proiettili dello stesso calibro. Finito in manette, è stato tradotto al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.

