Pitbull sorvegliava deposito di armi e droga: arrestata 28enne incensurata

TORRE ANNUNZIATA / BOSCOREALE – A Boscoreale sono state effettuate perquisizioni domiciliari in alcune abitazioni di Via Settetermini, nel complesso popolare noto come “Piano Napoli”. Nel suo appartamento nell’isolato 10, R.A., 26enne già noto alle ff.oo., nascondeva 14 grammi di “marijuana”, suddivisi in dosi ed occultati in diversi punti dell’abitazione. Lo stupefacente è stato individuato grazie all’impiego delle unità cinofile. Recuperato anche materiale per il confezionamento e la somma contante di 700 €, ritenuta provento illecito. L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

I militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile, invece, hanno scoperto in via Armando Diaz, un deposito di droga ed armi, riconducibile ad una 28enne incensurata del posto. In un armadio di una delle camere da letto – “sorvegliato” da un pitbull – è stato rinvenuto un borsone al cui interno era nascosta una pistola clandestina modificata pronta a sparare, completa di caricatore. Secondo quanto accertato, la pistola era originariamente a salve ed era stata ritoccata ad arte affinché sparasse proiettili veri.

Nel borsone anche 4 pallottole calibro 9 e 2 di calibro 7,65. Durante la perquisizione, i militari hanno recuperato anche 410 grammi di marijuana, conservati in una busta di plastica termosaldata e 6,6 grammi di cocaina già suddivisi in dosi, materiale per il confezionamento e 2 bilancini di precisione. In manette per detenzione di droga a fini di spaccio e detenzione di arma clandestina, la donna è tradotta al carcere di Pozzuoli. Denunciato per evasione un 38enne di Torre Annunziata. Sottoposto ai domiciliari nella sua abitazione del Rione Provolera, l’uomo è stato sorpreso fuori casa.