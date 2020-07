Polizia trova 81 orologi falsi in un’abitazione: nei guai 69enne. Un arresto per droga





NAPOLI – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto in un’abitazione di via Cesare Rossaroll 81 orologi recanti marchi di diversi brand di lusso. A.S., 69enne senegalese con precedenti di polizia, è stato denunciato per contraffazione e ricettazione.

Inoltre, in piazza Principe Umberto i poliziotti hanno arrestato Ciro Mostacciuolo, 61enne napoletano destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dovendo espiare 2 anni e 11 mesi di reclusione per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.