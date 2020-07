By Sara Leombruno

Positivo al virus partecipa ad una festa con oltre 30 persone: due nuclei familiari in isolamento





AVELLINO E PROVINCIA – Questa volta è successo a Moschiano, nei pressi dell’agro nolano. Un operaio 50enne è risultato positivo al Coronavirus, che avrebbe contratto nell’azienda in cui lavora, dato che nella stessa sono risultate positive altre 4 persone e decine nella zona circostante. La cosa che ha destato più preoccupazione alle autorità locali è però il fatto che l’uomo lo scorso lunedì avrebbe partecipato ad una festa tenutasi nell’avellinese insieme ad una trentina di persone. L’Asl è al lavoro per ricostruire la rete di contatti avuta dall’uomo, mentre tutti i contatti certi sono stati posti preventivamente in isolamento, tra cui due interi nuclei familiari di Moschiano.

“Chiediamo alla cittadinanza di rispettare in maniera rigorosa tutte le dovute precauzioni. Oggi scatteranno decine di tamponi, per prevenire ogni rischio”, ha detto il sindaco Addeo.