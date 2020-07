Pozzuoli, positiva infermiera in servizio al pronto soccorso

POZZUOLI – Risultata positiva al Coronavirus una donna impiegata come infermiera nel reparto del pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe entrata a contatto con un anziano proveniente da Mondragone, risultato a sua volta positivo al tampone. In totale quindi, sono ora in 4 le persone positive a Pozzuoli. Spetterà all’Asl ora ricostruire i collegamenti avuti dai soggetti infetti con altre persone, in modo da intervenire preventivamente ed in maniera localizzata.